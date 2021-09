‘Ted Lasso’, ‘Kruna’ i ‘Damin gambit’ osvojili glavne Emmy nagrade

Al Jazeera pre 1 sat | Izvor: Agencije

Pobjedom u konkurenciji najbolje dramske serije s naslovom ‘The Crown’, Netflixu je dodijeljena najveća nagrada do sada, dok je Apple TV+ ušao u ‘prvu ligu’ pobjedom u konkurenciji humorističke serije gdje je najboljim proglašen ‘Ted Lasso’

Drama The Crown i komedija Ted Lasso osvojile su u nedjelju glavne televizijske nagrade Emmy, dok je The Queen's Gambit proglašena najboljom mini serijom, javlja Reuters. Pobjedom u najboljoj dramskoj seriji s naslovom The Crown, Netflixu je dodijeljena najveća nagrada do sada, dok je Apple TV+ ušao u “prvu ligu streaminga” pobjedom u konkurenciji humorističke serije gdje je najbolji proglašen Ted Lasso. Ni Netflix ni AppleTV+ ranije nisu osvojili Emmy za najbolju