Uživo napeto na severu KiM: Oklopna vozila ROSU krenula ka Brnjaku i Jarinju (video)

Kurir pre 45 minuta

Specijalne jedinice Kosovske policije Rosu raspoređene su jutros na dva prelaza sa Srbijom, Jarinju i Brnjaku. Pripadnici specijalne jedinice Rosu su jutros stigli na dva prelaza na severu Kosova sa oko 20 vozila, od čega više od 10 blindiranih, javlja Kosovo online. Predsednik Srbije zakazao hitnu sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost za sutra u 10 časova. 21:07 - Ljudi zapalili vatru da se zagreju na više mesta 20:42 - Oklopna vozila ROSU krenula ka Jarinju i Brnjaku