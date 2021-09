Nastavak dominacije: Đoković započeo 339. nedelju na vrhu

Nova pre 5 sati | Autor:Beta

Novak Đoković počeo je 339. nedelju na prvom mestu ATP liste, čime je nastavio da uvećava sopstveni rekord po broju sedmica provedenih u vrhu svetskog tenisa.

Srpski as je prvi sa 12.133 boda, a drugi je ruski teniser Danil Medvedev sa 10.575. Ove nedelje nije bilo promena na ATP listi do čak 35. pozicije, koju je srpski teniser Dušan Lajović za devet bodova preuzeo od Nikoloza Basilašvilija iz Gruzije. Od ostalih srpskih igrača, Filip Krajinović zadržao je 37. mesto, Laslo Đere napredovao je za jedno mesto do 49. pozicije, a Miomir Kecmanović zadržao je 60. Nikola Milojević popeo se za četiri mesta, na 148. a Danilo