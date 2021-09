"Da prestignem Novaka? Nema šanse!"

Sportske.net pre 1 sat | Sportske.net

Najbolji teniser sveta Novak Đoković započeo je danas 339. nedelju na prvom mestu ATP liste.

On je i pored poraza od Danila Medvedeva u finalu US Opena uvećao prednost u odnosu na Rusa i gotovo sigurno će završiti godinu na vrhu rang lista. Tako nešto je izjavio i Medvedev. "Iskreno, mislim da je to skoro nemoguće. Ja moram da branim svoje titule u Parizu i završnom Mastersu, dok Đoković baš i nema da brani mnogo bodova. Beč neću igrati, jer je turnir u Sankt Piterburgu tada. Ni na njega neću ići, ali ako ipak budem negde igrao biće tamo", ocenio je ruski