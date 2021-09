Bez struje sutra u Bobištu i selima oko Lebana i Bojnika

Jug press pre 2 sata

LESKOVAC-BOJNIK Leskovačka Elektrodistribucija obaveštava korisnike distributivnog sistema da će biti bez električne energije u sredu, 22.09.2021. godine u vremenu: od 8.00 h pa do završetka radova, a najkasnije do 14.00 h: Ivanje, Borince i Obražda; od 8.00 h pa do završetka radova, a najkasnije do 14.00 h: Prekopčelica, Sekicol, Mijajlica, Svinjarica, Bačevina, Štulac, Kodralija, Lalinovac i Radinovac; od 9.00 h pa do završetka radova, a najkasnije do 12.00 h