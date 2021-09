Vučić: Tražimo da se Priština povuče, a EU odgovori ima li Briselskog sporazuma

N1 Info pre 31 minuta | Autor:Boško Nicović

Srbija zahteva povlačenje trupa kosovske policije sa severa Kosova, da se situacija vrati u pređašnje strane, pa onda da idemo u Brisel da razgovaramo o svemu, i ako je moguće da se dogovorimo, poručio je Vučić posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost.

Vučić je rekao i da je odbio predlog koji je juče dobio od EU kako bi trebalo da izgleda, kako je rekao, „tobožnje kompromisno rešenje“. Prema tom predlogu, kako je objasnio, Albanci bi odustali od 70 odsto onoga što su nameravali da rade na administrativnoj liniji, ali bi uveli 20 do 30 odsto novih mera. „Odbacio sam to zato što sam sit politike svršenog čina, ne možete tako da razgovarate sa Srbijom“, poručio je on. Vučić je istakao da se juče dogodio šesti po