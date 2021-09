Đerlek: Sve spremno za uvođenje kovid propusnica

Nova pre 48 minuta | Autor:Telegraf

"Od kovid propusnica nismo odustali, naprotiv, sve je spremno za njihovo uvođenje", rekao je za Telegraf.rs državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek.

On je rekao da nema nikakvih protivustavnih ograničenja za njihovo uvođenje, i da se čeka definitivna odluka Kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa, čija se sednica očekuje. „Za kovid propusnice je uglavnom sve spremno, i čeka se definitivna odluka. Pravnici kažu da to nije protivustavno, posebno na ona mesta koja je premijerka navela a na koja ljudi ne moraju da borave. Ne moramo da idemo u noćne klubove, restorane i barove. Bitno je da sve to uskladimo sa