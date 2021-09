Jesenji uslovi vožnje: Upozorenje AMSS: Vozači oprez zbog magle, sumaglice, kiše i mokrih kolovoza

Blic pre 45 minuta

Polako ulazimo u period sa jesenjim uslovima vožnje, tako da će vozačima često vožnju otežavati magla, sumaglica, kiša i mokar kolovoz, upozorava Automoto savez Srbije u izveštaju o stanju na putevima.

AMS S navodi da će od 23. do 27. septembra u periodu od 7 do 17 časova potrajati radovi na deonici petlja Beška - petlja Novi Banovci u smeru Novi Sad- Beograd. Radovi će se izvoditi sukcesivno po 5 km dnevno u toku svetlog dela dana. U zoni radova za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka, dok će se saobraćaj odvijati voznom trakom. Na deonici Kokin Brod - Pribojska Banja u periodu od 7 do 16 časova, izvode se radovi na rehabilitaciji kolovoza. Tokom