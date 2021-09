Gužve zbog radova na graničnom prelazu: Na Horgošu i Šidu teretna vozila čekaju tri sata

Večernje novosti pre 3 sata | Tanjug

Foto: Printskrin MUP kamere Na deonici petlja Pećinci - petlja Ruma, u smeru Beograd-Šid, do 27. septembra odvijaju se radovi na redovnom održavanju. dok se saobraćaj odvija preticajnom trakom.

Na deocnii Svetozar Miletić - Sombor do 1. oktobra od 7 do 16 časova vozila saobraćaju nakzmenično zbog radova na sanaciji kolovoza. Radovi na rehabilitaciji kolovoza na deonici Rudna Glava- Klokočevac planirani su do 22. oktobra pa će se saobraćaj odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila uz semaforsku signalizaciju. Na deonici Jasikovo-Bor, od Krivelja do ukrštanja sa državnim putem do 31. oktobra traju radovi na rehabilitaciji puta, uz naizmenično propuštanje.