Bacio ručnu bombu na: Stambeno-poslovni kompleks Užas u Kragujevcu: Uhapšen mladić (21)

Policija u Kragujevcu uhapsila S. S. (21) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je na jedan lokal u stambeno - poslovnom kompleksu u Kragujevcu bacio ručnu bombu.

U incidentu koji se dogodio u ranim jutarnjim satima 17. avgusta, došlo je oštećenja na stambenoj jedinici i okolnim objektima, čime je izazvana opasnost, ali nije bilo povređenih lica, saopštio je MUP. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu. U saopštenju se navodi da se uhapšeni sumnjiči da je izvršio krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i