Uhapšen mladić iz Beograda koji je bacio ručnu bombu na lokal u kragujevačkom naselju Smolvil

Danas pre 11 sati  |  Z. S. M.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu, nakon intenzivnog operativnog rada, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Kragujevcu, uhapsili su S.S. (21) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti. On se sumnjiči da je u ranim jutarnjim satima 17. avgusta ove godine, na jedan lokal u stambeno – poslovnom
