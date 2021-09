Dr Zdravković: Umiru i mladi, a bilo je vakcina, grešku plaćamo svi

Politika pre 2 sata

Direktorka KBC Bežanijska kosa Marija Zdravković izjavila je danas da se, kada je reč o korona virusu, borimo sa nečim sa čime ne bi trebalo da se borimo, jer smo imali dovoljno i vremena i vakcina, ali sada plaćamo grešku svi zajedno, a ne samo oni koji se nisu vakcinisali.

Zdravkovićeva je za RTS navela da je reč o nevakcinisanim osobama i ljudima sa teškim oboljenjima kojima je, kako je rekla, „kovid bio poslednja kap u čaši”. Ukazala je da je popunjenost KBC Bežanijska kosa 90 odsto i istakla da izuzetno brine broj hospitalizovanih pacijenata. „Ono što nas najviše brine, da su to uglavnom mladi ljudi, da su to nevakcinisani ljudi, da su to izuzetno teške kliničke slike”, istakla je Zdravkovićeva, preneo je Tanjug. Objasnila je da