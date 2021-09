U subotu sunčano i toplo do 29 stepeni

Dnevnik pre 1 sat | Tanjug

BEOGRAD: U subotu će u Srbiji jutro biti hladno, po kotlinama i dolinama reka mestimično kratkotrajna magla.

Tokom dana pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine. Vetar slab promenljiv, na istoku slab i umeren severozapadni. Jutarnja temperatura od 4 na jugu do 15 stepeni na istoku, najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. I u Beogradu posle svežeg jutra tokom dana pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine. Vetar slab promenljiv. Jutarnja temperatura od 7 do 13, najviša dnevna oko 27 stepeni. U nedelju i ponedeljak pretežno sunčano i toplo sa dnevnim temperaturama