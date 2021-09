Smrzavanje ujutru, temperatura blizu nule: Tokom dana toplije i sunčano, a za vikend se vraćaju letnje temperature

Mondo pre 5 sati | Veljko Petranović

Nakon vrlo hladnog i ponegde maglovitog jutra, tokom dana pretežno sunčano vreme i znatno toplije nego u juče. Vetar slab, ujutru južni ili promenljiv, a tokom dana zapadni, u Timočkoj Krajini umeren. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 1 stepen u Požegi do 9 stepeni u Beogradu, a maksimalna od 23 u Dimitrovgradu do 26 na zapadu i jugozapadu Srbije. Uveče vedro i manje hladno nego u četvrtak uveče. Temperatura u 22 časa od 12 do 18 stepeni. U Beogradu