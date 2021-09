RINA pre 1 sat

Svakodnevno se potvrdi trocifren broj zaraženih u ovom okrugu: Do sada obolelo preko 39 hiljada građana u zlatiborskom kraju Užice - Od prethodnog izveštaja do danas COVID-19 je potvrđen kod 345 lica: Užice – 98, Priboj – 41, Prijepolje – 40, Požega – 38, Bajina Bašta – 35, Kosjerić – 23, Arilje – 21, Čajetina – 21, Sjenica – 15 i Nova Varoš – 13. Od početka epidemije do danas ukupno je potvrđeno 39237 slučajeva infekcije korona virusom (COVID-19) na teritoriji