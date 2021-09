MUP: Uhapšen sedamdesetdvogodišnji vozač autobusa koji je uleteo na igralište u Zemunu

Danas pre 1 sat | Beta

Policija u Beogradu uhapsila je danas D.H. (72), vozača autobusa koji je uleteo na dečje igralište u Zemunu i protiv njega će biti podneta krivična prijava zbog teškog dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova, on se tereti da je danas u Krajiškoj ulici u Zemunu iz za sada nepoznatog razloga izgubio krontrolu nad autobusom, probio ogradu, uleteo u dečje igralište i udario u dva parkirana vozila. Tom prilikom povredjeno je jedno dete, dok je pet putnika iz autobusa takodje zadobilo povrede. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.