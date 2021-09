Đerlek o trenutnoj epidemiološkoj situaciji: Sa 70 do 80 odsto vakcinisanih mere nam neće trebati

Blic pre 1 sat

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek izjavio je večeras da je vreme da nas drastični slučajevi oboljevanja i umiranja mladih od korona virusa nateraju da se dozovemo pameti i shvatimo da je jedini lek protiv kovida-19, vakcina.

Đerlek je gostujući na Tanjug televiziji istakao da smo propustili prvu šansu da dostignemo dovoljan broj vakcinisanih i da smo mislili da ćemo do juna imati taj broj, a onda su ljudi umesto na vakcinaciju išli na odmore i doneli delta soj. Za ovaj soj se, ukazao je on, ispostavilo i da je zarazniji i po posledicama teži nego što se prvo pretpostavljalo. "Delta soj je mnogo zarazniji od soja na početku, od koga su mogla da se zaraze dva do tri čoveka, a od delte se