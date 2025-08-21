AMSS: Na graničnom prelazu Batrovci od jutros zadržavanja oko dva sata
N1 Info pre 1 sat | Beta
Putnička vozila na graničnom prelazu Batrovci od jutros čekaju oko dva sata prilikom izlaza iz Srbije, saopštio je Auto moto savez Srbije.
Vozače će danas pratiti dobri uslovi za vožnju i dobra prohodnost puteva. Na autoputevima ka Mađarskoj i Hrvatskoj poslednjih nekoliko nedelja od četvrtka intenzitet saobraćaja počinje da se pojačava. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko dva sata pri izlazu uz Srbije.