Vladika Jovan uradio je nešto što je sve oduševilo: Na nesvakidašnji način došao na ustoličenje u Berane (video)

U čast ustoličenja vladike budimljansko-nikšićkog Metodija i dolaska patrijarha Porfirija u Crnu Goru, vladika slavonski Jovan skakao je padobranom i sleteo nadomak manastira Đurđevi stupovi.

Sa njim padobranom je skakao i pukovnik u penziji Nenad Kuzmanović noseći srpsku trobojku. Vladika Jovan nekadašnji je starešina manastira Moračnik na Skadarskom jezeru i jedan je od dvojice episkopa Srpske crkve koji su pripadnici 63. padobranske brigade. Osim njega, to je i vladika timočki Ilarion. Vladika Jovan padobranstvo opisuje kao "zadivljujući podvig i nešto čime se bave izabrani pripadnici ljudskog roda". Do sada ima više od 350 padobranskih skokova. On