Prave letnje temperature: Sunčano u celoj Srbiji, poslednja prilika za kratke rukave - evo kada kreću pljuskovi

Mondo pre 57 minuta | Veljko Petranović

Sunčano i još toplije vreme uz pravu letnju temperaturu očekuje nas danas, a ponegde će biti preko 30 stepeni. Vetar slab južni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 8 na jugu do 16 stepeni u Beogradu, a maksimalna od 28 do 31 stepen. Uveče suvo i relativno toplo. Temperatura u 22 časa biće od 17 do 22 stepena. U Beogradu sunčano i još toplije, do 30°C. Vetar slab jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 16°C, a