Izaslanik SAD za Balkan: Rešenje za Kosovo i Metohiju do kraja Bajdenovog mandata!

Kurir pre 39 minuta

Izaslanik Stejt departmenta za zapadni Balkan rekao i da očekuje da preostalih pet članica EU koje nisu priznale Kosovo to što pre učine

Gabrijel Eskobar, zamenik pomoćnika državnog sekretara za evropska i evroazijska pitanja i novi izaslanik Stejt departmenta za zapadni Balkan, otvoreno je poručio da SAD očekuju međusobno priznanje Srbije i Kosova, te da Amerika to želi da finišira do kraja prvog mandata američkog predsednika Džozefa Bajdena. Eskobar je u intervjuu za Glas Amerike otkrio da SAD očekuju da preostalih pet članica EU koje nisu priznale Kosovo to što pre učine i dodao da se nada da će