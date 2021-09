Borba sa vremenom na 900 metara pod zemljom: Zarobljeno još 6 rudara, spaseno 33 u istočnoj Kanadi!

Kurir pre 1 sat

Trideset troje od 39 rudara zarobljenih pod zemljom u rudniku u istočnoj Kanadi uspelo je noćas da izađe a operacija spasavanja se nastvlja, rekao je šef spasilačkih timova.

"Jako je dugo. Ostalo je još da se izvuče šest osoba i nadamo se da će svi biti na površini sredinom popodneva", rekao je danas za televiziju CBS Šon Rajdaut, koji predvodi spasioce. Rudari su zarobljeni u rudniku u nedelju na dubini od oko 900 metara tako da će možda trebati do deset sati da izađu, rekao je Rajdaut i dodao da su rudari do sada bili pod zemljom 48 sati. Update @CBCNews: 39 miners trapped underground at mine near Sudbury, Ontario. The mine's owner