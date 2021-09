Drama u Kanadi: Pod zemljom, u rudniku zarobljeno 39 rudara!

Večernje novosti pre 39 minuta | Tanjug

Foto: Printskrin Vale je u saopštenju naveo da će svi radnici verovatno biti spaseni do večeri, preneo je Rojters.

Saznali smo da niko od njih nije povređen, dodaje se u saopštenju. Rudnik je naveo da se nesreća u rudniku bakra, nikla i plemenitih metala dogodila u nedelju kada je vozilo koje je prevozilo radnike iskliznulo sa šina. Vale says 39 workers trapped in Totten mine in Canada, rescue underway. #miningnews https://t.co/R0h48cOj1X — mining (@mining) September 27, 2021 Nakon toga, zaposleni su otišli u skloništa, održavali su komunikaciju sa kompanijom i imali su pristup