Pravi jesenji dan – pad temperature i kiša

RTS pre 3 sata

U Srbiji danas pravo jesenje vreme – desetak stepeni niža temperatura nego juče i kiša. Oblačno i sveže vreme očekuje se i narednih dana, ali u petak ponovo više temperature.

Hladniji vazduh iz srednje Evrope spustiće temperaturu za sedam do deset stepeni. U zemlji, jutarnja temperatura biće od 12 stepeni, a najviša dnevna od 19 do 24 stepena. U Srbije se očekuje oblačno vreme, ponegde s kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. U Beogradu biće potreban kišobran, temperatura do 21 stepen. Oblačno i sveže vreme očekuje se i narednih dana, a u petak razvedravanje. Vladimir Đurđević iz Instituta za meteorologiju za RTS rekao je da