Lajčak obavio odvojene sastanke sa Petkovićem i Bisljimijem

Danas pre 3 sata | FoNet

Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak objavio je danas na tviter nalogu da je jutros imao odvojene susrete sa glavnim pregovaračima dve strane i da su razgovarali o načinima kako prevazići trenutnu krizu na severu Kosova.

Nastavićemo razgovore tokom dana, dodao je Lajčak uz fotografije sa Petrom Petkovićem i Besnikom Bisljimijem. Trilateralni susret ċe, kako su naveli nešto ranije izvori iz EU, zavisiti od ovih odvojenih susreta Lajčaka sa pregovaračima iz Beograda i Prištine. This morning, I had two separate meetings with the Chief negotiators of Kosovo and Serbia to discuss ways to solve the current crisis. We will continue our discussions throughout the day.