Lava iz vulkana na kanarskom ostrvu stigla do okeana: Stanovnici La Palme se zatvorili u kuće, preti opasnost od štetnih gasova!

Kurir pre 2 sata

Lava koja izbija iz vulkana na kanarskom ostrvu La Palma stigla je u utorak kasno uveče do Atlantskog okeana i tako stvorila potencijalno štetne gasove zbog kojih su se stanovnici okolnih mesta zatvorili u kuće.

Deset dana nakon erupcije vulkana, lava je u 23 sata po lokalnom vremenu sporo počela da ulazi u okean na obali Tazakorte. Kamere lokalne televizije postavljene na brod prikazale su kako kamenje i vatra ulaze u vodu, ali zbog noćne tame nije se videla para nastala mešanjem vrele lave i hladnog okeana.