Pandorini papiri: Vučićev kum sakrio ofšor firmu i račun u Švajcarskoj

Glas Amerike pre 2 dana

BEOGRAD — Portal KRIK objavio je nova saznanja, bazirana na dokumentima iz projekta Pandorini papiri, koja ukazuju na to da je kum predsednika Srbije nezakonito sakrivao privatnu kompaniju i račune u inostranstvu u vreme dok je bio na mestu direktora u državnom preduzeću Elektromreža Srbije (EMS).

Nikola Petrović, kum Aleksandra Vučića, sakrio je ofšor kompaniju na Britanskim Devičanskim Ostrvima preko koje je imao račun u Švajcarskoj, iako je to morao da prijavi Agenciji za borbu protiv korupcije - jer je istovremeno bio direktor državne firme , piše KRIK. Svi koji su na državnim pozicijama u Srbiji moraju javno da razotkriju svoje poslove i imovinu, a ko to ne uradi, rizikuje da bude krivično gonjen. Petrović je preko firme "Arkshore International LTD"