RHMZ: U četvrtak oblačno, vetrovito i hladnije, mestimično kiša

Dnevnik pre 4 sati

BEOGRAD: Do petka će u košavskom području duvati umeren i jak istočni i jugoistočni vetar, povremeno sa olujnim udarima, koji će na jugu Banata danas i sutra dostizati i udare orkanske jačine, više od 100 km/h, upozorio je RHMZ.

U Srbiji sutra oblačno, vetrovito i hladnije, mestimično sa kišom. Duvace umeren, povremeno i jak istocni i jugoistocni vetar, u kosavskom podrucju i olujni, a na jugu Banata povremeno i sa orkanskim udarima. Najniza temperatura od 8 do 13, najvisa dnevna od 12 do 17 stepeni. Dnevna temperatura bez većeg kolebanja od 13 do 15 stepeni. U naredih sedam dana, do 14. oktobra, oblačno, hladno i kišovito, na visokim planinama iznad 1.500 metara od subote povremeno i sa