U Srbiji sutra oblačno, vetrovito i hladno sa kišom

Novi magazin pre 2 sata | Beta

U Srbiji će sutra biti oblačno, vetrovito i hladnije vreme sa kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće umeren, povremeno i jak istočni i jugoistočni vetar, u košavskom području i olujni, a na jugu Banata povremeno i sa orkanskim udarima. Najniža temperatura od osam do 13, najviša dnevna od 12 do 17. U Beogradu oblačno i hladno, povremeno sa kišom uz umeren i jak istočni i jugoistočni vetar koji će imati i olujne udare. Dnevna temperatura od 13 do 15. U Srbiji narednih dana oblačno, hladno i kišovito, na visokim planinama od subote povremeno susnežica i sneg.