Ponoš: Jedinstvena opozicija na sva tri glasačka listića, sve ostalo – sebično

N1 Info pre 1 sat | Autor:NIN, Beta

Potpredsednik Narodne stranke Zdravko Ponoš izjavio je da se vlasti mora suprotstaviti "ista jedinstvena opozicija na sva tri glasačka listića" i da je u tome potrebna "referendumska atmosfera". „Vučić će biti na sva tri glasačka listića – i za predsednika i za parlamentarne i za beogradske izbore.

On će personalizovati tu opciju, on je personifikacija ove muke koju živimo i koja nam se kao avet smeši i u budućnosti. Alternativa mora biti jasna i jednoznačna – ista jedinstvena opozicija na sva tri glasačka listića. Sve ostalo je sebično, kratkovido i neodgovorno“, rekao je Ponoš za novi broj nedeljnika NiN. On je rekao da stranka čiji je potpredsednik ne nameće tezu da treba da se formira „ekskluzivni klub Narodne stranke, Demokratske stranke i Stranke