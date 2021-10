Nedimović: Cene ulja skaču zbog cene sirovog suncokreta

Radio sto plus pre 1 sat

Nedimović je za televiziju Prva rekao da su cene ulja sada od 165 do 205 dinara po litru. „Kada cena ulja skoči 10 dinara, pošto prosečno jedna porodica potroši maksimalno četiri litra ulja mesečno, to je četrdeset dinara.

Pa to nije ni pola espresa u kafiću“, kazao je Nedimović. On je naveo da je cena sirovog suncokreta bila 36 dinara po kilogramu, dok je danas oko 60 dinara, i dodao da cena ulja nije povećana proporcionalno ceni sirovog suncokreta, već manje. „Prošle godine znam da je ulje koštalo izmedju 120 i 140 dinara, sada od 165 do 205 dinara. Činjenica je da je došlo do skoka, ali to prati input“, ocenio je Nedimović Dodao je i da su cene svih žitarica „podivljale“, što je,