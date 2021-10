Korona virus: U Srbiji preminuo još 51 pacijent, stanovnici Sidneja proslavili kraj lokdauna

BBC News pre 38 minuta

Dok stručnjaci u Srbiji upozoravaju da raste broj ljudi u bolnicama i da se kapaciteti popunjavaju velikom brzinom, australijski grad Sidnej je posle skoro četiri meseca izašao iz lokdauna.

Novu slobodu lokalno stanovništvo u najvećem australijskom gradu proslavilo je odlaskom u pabove i prodavnice, kao i kućnim okupljanjima sa prijateljima.

Veoma stroge mere i ograničenja u borbi protiv pandemije trajale su 107 dana.

Prema poslednjim zvaničnim podacima, u Srbiji je u poslednja 24 sata potvrđeno je još 5.700 novih slučajeva zaraze, a preminuo je još 51 pacijent.

Direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije (SZO) u Srbiji Marijan Ivanuša ocenio je danas da je to što svakodnevno umire najmanje 50 ljudi velika cena pandemije korona virusa u Srbiji.

Ivanuša je za N1 poručio građanima Srbije da ukoliko žele da imaju miran Božić i proslavu Nove godine - da se sada vakcinišu.

„Ako će o tome razmišljati sredinom decembra, biće prekasno. Ako želite lep i miran Božić, vakcinišite se danas", naglašio je on.

U Brazilu nastavlja da pada broj novozaraženih - u poslednja 24 sata prijavljeno je 8.639 takvih slučajeva i 182 smrti - najmanje od sredine novembra prošle godine.

Do sada je u ovoj zemlji jednom dozom vakcine imunizovano više od 70 odsto stanovništva, prenela je agencija Rojters.

U svetu je do sada zaraženo više od 237,8 miliona ljudi, a preminulo više od 4,85 miliona.

Dato je više od 6,46 milijardi doza vakcina, prema podacima Univerziteta Džons Hopkins.

Šta se dešava u Srbiji?

Prema najnovijim zvaničnim podacima, u Srbiji je u poslednja 24 časa zabeleženo još 5.700 novih slučajeva zaraze od 19.360 testiranih.

Od početka pandemije, zvanično je potvrđeno 1.010.868 slučajeva zaraze, a zabeleženo je 8.788‬ smrtnih slučajeva, prema podacima sa sajta covid19.rs.

Od početka oktobra, dakle u poslednjih deset dana, u Srbiji je preminulo više od 500 ljudi.

U bolnicama je trenutno 6.597 ljudi, a na respiratorima 260 pacijenata.

Ocenio je da bi dodatne mere mogle smanjiti intezitet epidemije koja je u toku.

Izrazio je žaljene što se ljudi u toku leta nisu odlučivali za vakcinaciju, kada je, kako je podsetio, bio miran period i idealno da se ljudi vakcinišu.

„Ne znam zašto ljudi ne veruju, ali se nadam da sada veruju kada vide koliko je ljudi bolesno", rekao je on.

Svi državljani Srbije od 12. maja mogu da preuzmu Digitalni zeleni sertifikat, odnosno potvrdu o izvršenoj vakcinaciji protiv korona virusa i rezultatima različitih testiranja na kovid-19.

Digitalni zeleni sertifikat, pored ličnih podataka - imena, prezimena, JMBG-a, pola i broja pasoša, sadrži podatke da li je neko vakcinisan, broj primljenih doza, kao i datum primanja prve i druge doze.

Ovaj sertifikat sadrži i rezultate PCR, antigenskog i serološkog testa.

Digitalni zeleni sertifikat dobijaće i oni koji su u prethodnih šest meseci preležali preležali kovid-19, a posle toga se nisu vakcinisali.

Ovaj sertifikat moguće je preuzeti preko sajta eUprava.

Prijavljivanje za vakcinaciju u Srbiji je moguće preko portala e-Uprave, Vajber aplikacije, kao i telefonom preko pozivnog centra na broj 0800 222 334.

U Srbiji je od 12. jula dostupna digitalna aplikacija namenjena ljudima koji imaju problema sa post-kovid sindromom.

Ukratko iz sveta:

U Sid n eju u Australiji ljudi slave kraj lokdauna - pabovi, prodavnice otvoreni su u ponoć.

ljudi slave kraj lokdauna - pabovi, prodavnice otvoreni su u ponoć. Vakcina će biti obavezna za zdravstvene radnike i nastavnike na Novom Zelandu .

U Rusiji u poslednja 24 sata više od 28.500 inficiranih i blizu 1.000 umrlih.

u poslednja 24 sata više od 28.500 inficiranih i blizu 1.000 umrlih. U Velsu kovid propusnice obavezne za sve.

kovid propusnice obavezne za sve. Otvaranje Italije , od danas cela zemlja u beloj zoni

, od danas cela zemlja u beloj zoni U svetu je do sada zaraženo više od 237,8 miliona ljudi, a preminulo više od 4,85 miliona. Dato je više od 6,46 milijardi doza vakcina, prema podacima Univerziteta Džons Hopkins.

Kakva je situacija u regionu?

Bosna i Hercegovina - 240.094 potvrđena slučaja

Do sada je umrlo 10.863 ljudi, a oporavilo se 192.218

Hrvatska - 418.028 potvrđenih slučajeva

Do sada je preminulo 8.778, a oporavilo se 400.965 ljudi

Slovenija - 301.644 potvrđena slučaja

Do sada je preminulo 4.617, a oporavilo se 285.345 ljudi

Severna Makedonija - 195.002 potvrđena slučaja

Od posledica korona virusa do sada je preminulo 6.831, a oporavilo se 180.791 ljudi.

Crna Gora - 135.533 potvrđena slučaja

Preminulo je 1.992, a oporavilo se 127.872 ljudi

Kosovo - 160.386 potvrđenih slučajeva

Do sada je preminulo 2.970, oporavilo se 156.259 ljudi.

Kako je u svetu?

Posle četiri meseca u Sidneju u Australiji završen je lokdaun.

Ljudi su u redovima čekali ispred pabova i prodavnica koji su otvoreni u ponoć.

Mnogi su konačno mogli da se vide s prijateljima i rođacima.

Prema ranijim kovid merama, ljudi nisu mogli da idu dalje od pet kilometara od domova u kojima žive.

Za one koji su primili vakcinu većina mera više ne važi.

Oni mogu da ručaju u restoranu, popiju piće u kafiću, idu u teretanu, biblioteke i na bazene.

Lokalni mediji prenose da su najduži redovi bili ispred frizerskih i kozmetičkih salona.

Mnogi visokorizični pacijenti u Izraelu oboleli od Kovida-19 odbili su da prime lek Regeneron koji spasava živote, otkako je 23. septembra počeo da se prepisuje u domovima zdravlja, objavila je agencija AFP.

Izraelski mediji navode da niko u zdravstvenom sistemu nije predvideo takav scenario i lek je primilo do sada samo 256 pacijenata.

Lek staje 1.500 dolara po pacijentu, daje se intravenozno i sudeći po studijama značajno smanjuje rizik od ozbiljnog oboljenja ako se da u roku od 72 sata od zaražavanja.

O tom medikamentu se uveliko pisalo prošle godine kada je dat bivšem predsedniku SAD Donaldu Trampu, pošto je zaražen.

Mesec dana kasnije Federalna agencija za lekove (FDA) u SAD ga je odobrila za hitnu upotrebu.

Sve donedavno lek su dobijali uglavnom pacijenti na bolničkom lečenju i korisnici domova za starije, a od 23. septembra ga prepisuju i organizacije za zdravstvenu zaštitu.

Ministarstvo zdravlja je skup lek smatralo dragocenim i brinulo se da će ga puno pacijenata tražiti, pogotovo onih koji ne odgovaraju kriterijumima.

Generalni direktor ministrstva zdravlja Nahman Aš tražio je zahtevao da se odrede jasno definisani kriterijumi da bi se znalo ko može da primi Regeneron i da se profesionalni odbori obrazuju u svakom zdravstvenom fondu i razmatraju zahtevi pacijenata koji ne ispunjavaju sve što se traži.

Aš je lek označio nacionalnim dobrom i upozorio da se svi koraci moraju preduzeti kako bi se između ostalog sprečilo da se lek prepisuje onima koji ne ispunjavaju kriterijume.

Broj zaraženih korona virusom u Rusiji porastao je u poslednja 24 sata za 28.647, saopštili su predstavnici Kriznog štaba te države.

Na Novom Zelandu većina zdravstvenih radnika i nastavnika uskoro će morati prema zakonu da primi vakcinu protiv korona virusa.

Lekari, farmaceuti, medicinske sestre i ostali zaposleni u zdravstvu moraće da se vakcinišu do decembra, dok su prosvetni radnici u obavezi da to obave do januara.

Odluka o obaveznoj vakcinaciji doneta je u trenutku kada se u Ouklandu, najvećem gradu u zemlji pojavilo nekoliko žarišta.

U Italiji se beleži više od 80 odsto vakcinisanih i uz pomoć zelenih propusnica mnogi će moći da se vrate normalnom životu.

Oni koji ne žele da se vakcinišu moraće da izdvoje oko 200 evra za stalno testiranje.

