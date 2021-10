Vremenska prognoza - 12. oktobar

RTS pre 57 minuta

Do kraja sedmice temperatura u Srbiji 8 do 10 stepeni ispod uobičajene. I noćas i sutra kiša, a zatim oblačnost odlazi na istok, raste pritisak, pa će od sredine dana na severu i zapadu biti suvo. Jutarnja temperatura od 6 do 9 stepeni, a najviša dnevna od 10 do 14.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 12.10.2021. Utorak: Oblačno i hladno, mestimično s kišom, na visokim planinama sa snegom. Od sredine dana postepeni prestanak padavina i to prvo na severu i zapadu. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 6 do 9, najviša od 10 do 14 stepeni. 13.10.2021. Sreda: Oblačno i hladno, mestimično sa slabom kišom, na visokim planinama sa