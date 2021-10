Milorad Dodik Republika Srpska neće poštovati nametnute zakone

Alo pre 3 sata

Srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da će Republika Srpska poštovati svoje zakone. Poručio je da RS ne prihvata zakon koji je nametnuo bivši visoki predstavnik Valentin Incko o "sankcionisanju negiranja genocida u Srebrenici", što je, istakao je, pokazala i donošenjem Zakona o neprimenjivanju te odluke.

Milorad Dodik je za Radio-televiziju Republike Srpske rekao da niko nema pravo da nameće zakone, kao i da je apsolutno neprihvatljivo da takav zakon bude nametnut. "Još važnije je implementacija. Ustavni sud Republike Srpske je rekao da je to u redu, prihvatili smo proceduru. Vjerovatno će to doći do Ustavnog suda BiH, koji će po inerciji sve što je doneseno u Republici Srpskoj smatrati nevažećim, ali ja moram da poručim da će zakon koji je usvojila Narodna