Goreo stan Na 20. Spratu u Londonu: U velikom požaru povređeni žena i dete video

Kurir pre 16 minuta

Žena i dete odvezeni su u bolnicu nakon što su povređeni sinoć u požaru koji je zahvatio 20. sprat stambene zgrade u jugozapadnom delu Londona.

Ukupno tri osobe napustile su pogođeni stan, dok je još 50 ljudi takođe odlučilo da napusti zgradu pre dolaska vatrogasnih ekipa, piše Independent. Fire breaks out on top floors of #Battersea tower block in south west #London. #FireSaturdaySpoiler01 pic.twitter.com/ZyWofWSmRh — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) October 13, 2021 Na mesto događaja poslato je 70 vatrogasaca sa 10 vozila, koji su stavili požar pod kontrolu. Uzrok požara još nije poznat. Kurir.rs Kurir