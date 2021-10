Albanski huligani udarili na Srbiju: Vređali našu zemlju tokom meča sa Poljskom, UEFA mora da reaguje!

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

Foto: AP Photo/Franc Zhurda Razne zastave i transparenti vijorili su se tokom meča na kojem su "deblji kraj" izvukli gostujući fudbaleri koji su gađani flašama.

Prvo je usledio sukob sa pristalicama Poljske ispred stadiona, a sa žestokim obračunima nastavljeno je i po prvom sudijskom zvižduku. Poland's 1-0 World Cup qualifying victory over Albania in Tirana was suspended for over 20 minutes after home fans threw objects at the visiting players. #WCQ2022 #seanknows pic.twitter.com/gc6QmoPM9j — Sean Cardovillis (@sean_cardo) October 13, 2021 Ono što je posebno "upadalo u oči" jeste zastava na kojoj je ispisano "FCK SRB"