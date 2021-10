Ministarstvo: Građani da prijave lekare koji pacijentima ne preporučuju vakcinaciju bez osnovanog razloga

Danas pre 1 sat | FoNet

Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je od danas u funkciji broj 064/8811405 na koji građani putem viber aplikacije mogu da prijave lekare koji pacijentima ne preporučuju vakcinaciju, bez jasnog, opravdanog i konkretno navedenog medicinskog razloga.

Kako se navodi na sajtu Ministarstva, sve nepravilnosti koje budu dostavljene putem ovog broja biće procesuirane pred sudom časti Lekarske komore Srbije, odnosno biće podnete prijave za ugrožavanje života i zdravlja građana protiv navedenih lekara. Ministarstvo zdravlja još jednom je pozvalo sve građane koji se do sada nisu vakcinisali da to učine što pre, jer je to jedini način na koji se epidemija korona virusa može staviti pod potpunu kontrolu.