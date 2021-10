Šok u Indijan Velsu, Đoković ostaje prvi! Medvedev ne zna šta ga je snašlo, Dimitrov se vratio iz nemoguće situacije!

Mondo pre 3 sata | Nemanja Stanojčić

Novak Đoković ostaje prvi zahvaljujući Grigoru Dimitrovu!

Novak Đoković ostaje prvi zahvaljujući Grigoru Dimitrovu! Moraće Novak Đoković da plati večeru Grigoru Dimitrovu i to u najmanju ruku! Zahvaljujući bugarskom teniseru Srbin neće izgubiti prvo mesto na ATP listi narednog ponedeljka. To je moglo da se desi da je Danil Medvedev osvojio turnir u Indijan Velsu. Umesto toga je Rus izgubio u osmini finala - 4:6, 6:4, 6:3. I to na način na koji je zaista teško objasniti. GRIGR! From 4-6, 1-4 down, @GrigorDimitrovstuns top