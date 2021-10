Veselinović: Na izbore u programskim kolonama, što više građana izvući na glasanje

Novi magazin pre 2 sata | Beta

Predstavnik pokreta Ne davimo Beograd Dobrica Veselinović izjavio je da će taj pokret odluku o izlasku na izbore doneti 20. oktobra na Četvrtoj redovnoj skupštini, navodeći da bi bilo neumesno da saopšti da li je bliži izlasku ili nije, jer bi to uticalo i na skupštinu.

"Mi inače zagovaramo to da na izbore treba izlaziti u programskim kolonama, jer dobijamo takve signale sa terena. Ljudima su potrebna konkretna rešenja za njihove konkretne probleme i politike koje su 'za', a ne koje su prosto protiv nečeg, protiv Aleksandra Vučića", rekao je Veselinović za Nedeljnik. Prema njegovim rečima, to je najbolji način da se više ljudi podstakne da izađe na glasanje, jer "simplifikacija politike vodi u slab odziv, a to pogoduje Srpskoj