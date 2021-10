Kraljevo: Osumnjičen da je sekirom ubio šezdesetsedmogodišnju ženu

Pressek pre 3 sata | foto:mup

Policija u Kraljevu uhapsila je V. N. (2003) iz Kraljeva zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo. On se sumnjiči da je juče, u porodičnoj kući u okolini Kraljeva, nakon kraće rasprave, sekirom zadao više udaraca u glavu šezdesetsedmogodišnjoj babi. Žena je od zadobijenih povreda preminula na licu mesta. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu.