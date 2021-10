"Karirani stolnjak je mapa Srbije": Marko Živić je voleo kafane, širio je smeh čak i kad je bilo najteže: "Patim kao kuče, ali ovde sam sa jednim razlogom"

Blic pre 2 sata | A.I.

Glumac Marko Živić preminuo je u 49. godini nakon teške borbe sa korona virusom, a ostao je upamćem po nepresušnoj energiji, širokom osmehu i radosti kojom je plenio.

Kako je jednom prilikom rekao, znao je od malih nogu da je gluma poziv kojim želi da se bavi. - Oduvek sam želeo da se bavim glumom i život me je na to navodio. Ima stara priča, glumački život je prelep, a svi oko njih pate - pričao je glumac u emisiji "Balkanskom ulicom", a nije krio ni da je voleo da zapeva i proveseli se u kafani: - Karirani stolnjak je mapa Srbije, mapa sveta. Šta je ovde teških reči i svađa palo ko to zna. Marko je uvek širio pozitivnu