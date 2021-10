Vučić: Preliminarni datum razgovora o gasu sa Putinom 25. novembra

N1 Info pre 26 minuta | Autor:Sputnjik, Beta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je kao preliminarni datum razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom određen 25. novembar, čija je tema cena gasa po kojoj bi ga Srbija kupovala od naredne godine.

On je rekao da mu je generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović preneo informacije po povratku iz Moskve da će cena gasa za Srbiju zavisiti od ruskog predsednika Putina. „Njihov prvi predlog bio je blizu 800 dolara po kubnom metru gasa, to je tri puta više nego što mi plaćamo danas. Mi to ne bismo mogli da izdržimo“, rekao je Vučić. Prema rečima Vučića, Srbija je napunila svoje skladište gasa, koje garantuje da će ga biti dovoljno do nekog vremena, ali „to je za