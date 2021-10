Benksijevo izrezano delo „Love is in the bin“ prodato za 25,4 miliona dolara

Nova pre 21 minuta | Autor:N1

Delo tajnovitog britanskog uličnog umetnika Benksija koje se delimično samouništilo neposredno posle prodaje na aukciji pre tri godine prodato je danas za 18,5 miliona funti (25,4 milliona dolara), što je rekord za umetnika i gotovo dvadeset puta više nego cena pre rezanja.

Delo „Love is in the Bin“ (Ljubav je u kanti) ponuđeno je u aukcijskoj kući Sotbi u Londonu po početnoj procenjenoj ceni od četiri do šest milliona funti (5,5 do 8,2 miliona dolara). Posle desetominutnog nadmetanja devet ponuđača u sali i onlajn preko telefona delo je prodato po ceni tri puta većoj od gornje procenjene granice. Delo se sastoji od pola izrezanog platna u ramu, a na njemu je nacrtana devojčica koja pokušava da dohvati balon u obliku srca. Kada je