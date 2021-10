Vučić: Srbija će prva u Evropi imati lekove protiv kovida

N1 Info pre 37 minuta | Autor:Beta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će Srbija prva u Evropi imati lekove protiv koronavirusa.

Vučič je rekao za Televiziju Prva da je za nabavku tih lekova potpisan ugovor. „Sve smo uradili, mi danas imamo 1,5 milona ruskih vakcina prve i druge komponente koje smo mi proizveli“, rekao je on. Dodao je da će „dva do tri dana“ biti u prometu i da će gradjani „moći da prime „srpsko – rusku vakcinu“ Istakao je i da izgradnja fabrike za proizvodnju kineske vakcine Sinofarm dobro napreduje. „Siguran sam i da ćemo, za godinu dana. moći i da je proizvodimo… to će