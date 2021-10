Antologijske scene: Obradovićev Partizan usred Zagreba ispraćen gromoglasnim aplauzom (video)

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

FOTO: ABA liga/Printskrin/Tviter Tim Željka Obradovića tek je u drugom delu posledenje četvrtine slomio otpor mladog tima Cibone, te su nakon četiri kola zadržali maksimalan učinak - četiri pobede, bez poraza.

Cibosi u Zagrebu nisu slavili sedmu godinu, a navijači su nakon meča beogradski tim ispratili aplauzima. U momentima kada su se košarkaši beogradskog tima okupili na centru dvorane, sa tribina se prolomio aplauz, kojim su nagrađeni za izvanrednu partiju i sportsko ponašanje. . @kk_cibona fans gave a big applause to both their team and to @PartizanBC squad after the derby match of Round 4. RESPECT! 👏👏👏 #ABALiga pic.twitter.com/Lo2k3PcFiN — AdmiralBet ABA League