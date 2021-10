Posmatrači EU: Lokalni izbori na Kosovu protiču u najboljem redu

Radio sto plus pre 1 sat

Mandl je novinarima u Severnoj Mitrovici rekao da do sada nisu zapazili veće nepravilnosti u izbornom procesu širom Kosova. „Na osnovu onoga što već znamo, izbori teku po pravilima širom Kosova", kazao je Mandl i dodao da će i prebrojavanje glasova biti značajno za posmatračku misiju EU. Mandl je pozvao gradjane s pravom glasa da iskoriste to pravo i glasaju do 19 časova do kada su otvorena biračka mesta. Posmatračka misija EU na Kosovu ima oko 100 članova.