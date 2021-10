Kon uoči sednice Kriznog štaba: Tražićemo zatvaranje na deset dana

Jugmedia pre 2 sata | FoNet

Doktor Predrag Kon navodi da će se na predstojećem sastanku Kriznog štaba razmatrati nove mere, jer se na osnovu trenutne epidemijske situacije i imunizacije ne vidi poboljšanje. „Biće novi sastanak štaba i ja se iskreno nadam da će doći do nekog pomeranja.

Ne može doći do pomeranja stava medicinskog dela kriznog štaba, jer se on formira na osnovu činjeničnog stanja i epidemijske situacije koja je vanredna, a povremeno i katastrofalna“, objašnjava dr Kon. On navodi da je trajni izlaz iz ove situacije vakcinacija. Stav koji će zastupati medicinski deo štaba je zatvaranje na deset dana. „Podrazumeva se da budu restriktivne mere u smanjenju kontakata koje bi podrazumevale isključenje radnog vremena. Da bude otvoreno samo