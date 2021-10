Da li je život mog zdravog deteta u opasnosti? Novi talas korone ne štedi ni najmlađe, a dokaz za to su deca na respiratorima i tri bebe Na kiseoniku

Blic pre 48 minuta | Aleksandra Kresović

"Mama, ne mogu da udahnem dovoljno, srce mi tuče kao voz i iscrpljen sam i bez snage kao da sam dan i noć bez prestanka igrao fudbal", reči su inače zdravog destogodišnjeg Stefana iz Beograda zaraženog korona virusom.

Ipak, ono što je sreća u nesreći i što je donekle oksimoron ove priče jeste da Stefan ima blaži oblik kovida. Neki njegovi vršnjaci nisu imali toliko "sreće". Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je govoreći o epidemiološkoj situaciji u Srbiji istakao da se do skoro smatralo da korona virus ne pogađa decu i da tu ne može doći do teže kliničke slike, ali se to promenilo. Ono što medicinske radnike najviše trenutno brine jesu deca koja su završila na kiseoniku. - Na