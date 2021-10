Osam neradnih dana u Rusiji zbog COVID-19

Al Jazeera pre 5 sati | Izvor: Agencije

Predsjednik Vladimir Putin odobrio je prijedlog vlade o neradnim danima od 30. oktobra do 7. novembra, uz očuvanje plata radnicima.

Ruski predsjednik Vladimir Putin odobrio je vladin prijedlog da u Rusiji zbog epidemije korona virusa neradni dani budu u periodu od 30. oktobra do 7. novembra. “Trenutno je posebno važno obuzdati vrhunac novog vala pandemije. I s tim u vezi, uzimajući u obzir trenutnu situaciju, podržavam prijedloge za uvođenje neradnih dana širom zemlje u periodu od 30. oktobra do 7. novembra, uz očuvanje plata za radnike”, kazao je on na sastanku s članovima kabineta, prenosi