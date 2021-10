Skoro savršeno veče Nemanje Bjelice: Dabl-dablom režirao preokret za pobedu u Gradu anđela (video)

Mozzart sport pre 47 minuta

Tripl-dabl Stefona Karija za trijumf nad Lejkersima – 121:114

Malo je nedostajalo, samo jedan malo precizniji šut pa da to bude apsolutno, do kraja, savršeno veče Nemanje Bjelice na premijeri u dresu Golden Stejta! Ali, bilo je za opšte oduševljenje navijača Voriorsa i sa tim jednim promašajem, jer je Bjelica ostvario u prvoj utakmici dabl-dabl učinak, a bio je zaista čovek preokreta, jer je odveo Golden Stejt do trijumfa nad Lejkersima u Gradu anđela – 121:114 (32:34, 21:25, 30:26, 38:29). Bjelica je na terenu proveo 26